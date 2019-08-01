«Поддержка семей, имеющих детей» … Под таким названием в Кабардино-Балкарии стартовал региональный проект. Реализуется он многофункциональным молодежным центром министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР — 2019.08.15

Этот проект начал работать 1 августа. С тех пор за помощью в «Центр психолого-медико-социального сопровождения», обратилось более 100 человек. Консультации проводятся бесплатно. Направлены они на повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей. Сюда приходят и граждане, желающие принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения. Консультируют квалифицированные специалисты. Это- психологи, логопеды и дефектологи. Помощь может получить любой желающий. Достаточно позвонить по номеру горячей линии, указанной на экране.