Поддержка малого и среднего бизнеса, создание комфортных условий для предпринимателей и налаживание международных торговых связей… — 2019.11.20

Эти темы стали основными на обсуждении в Парламенте КБР.

За 9 месяцев этого года оборот розничной торговли составил 94 миллиарда рублей, 60% из этого приходится на малый бизнес. Эти показатели значительно выросли за последние годы, отметил в своем докладе замминистра промышленности и торговли К-Б Эльдар Кяров. В республике увеличивается число объектов организованной торговли, улучшается материально-техническая база рынков: ведется строительство новых павильонов и прилавков. Все это позволяет повысить их безопасность, а также упорядочить продажу продовольственных и промышленных товаров. Как отметили представители Торгово-промышленной палаты, при этом нельзя забывать о качестве обслуживания. Необходимо ответственно подходить к подготовке кадров.

Одна из главных задач развития экономики региона – увеличение экспорта производимой продукции, подчеркнули на заседании. В частности, торгово-промышленная палата нашей республики заключила ряд соглашений с Ираном. Переговоры ведутся с представителями Белоруссии, Турции, Азербайджана, Китая. Как было отмечено, бОльшим спросом пользуется сельхозпродукция. Потому очень важно построить планомерную работу над созданием устойчивого бренда «сделано в Кабардино-Балкарии».