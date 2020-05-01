Поддержать развитие бизнеса с помощью различных финансовых инструментов – одна из главных задач

Президент предложил добавить малые и средние компании, торгующие непродовольственными товарами, в перечень отраслей, наиболее пострадавших во время борьбы с инфекцией. В Кабардино-Балкарии на сегодня в реестре предприятий малого и среднего бизнеса – чуть больше 19-ти тысяч наименований. За период распространения новой коронавирусной инфекции к Уполномоченному по защите прав предпринимателей республики поступило около ста обращений с просьбой о помощи. О ряде мер господдержки, которые предложены, Юрий Афасижев рассказал нашей программе. Еще одна первостепенная задача – борьба с безработицей. Россиянам, которые потеряли работу из-за ситуации с коронавирусом и обратились в службу занятости после первого апреля, в течение трех месяцев – с апреля по июнь – будут выплачивать пособие в сумме 12 тысяч 130 рублей, то есть минимальный размер оплаты труда. Это тоже решение Президента. О возможности получить помощь государства, а также найти работу рассказали в региональном исполкоме ОНФ. Сейчас безработных в России – порядка одного миллиона четырёхсот тысяч. Показатель вырос – по сравнению с началом апреля – в два раза. Глава государства поручил кабинету министров подготовить новые решения по стабилизации рынка труда и по поддержке людей, потерявших работу. Их обсудят до конца мая на отдельном совещании.