Подача питьевой воды в Нальчике будет временно ограничена

02.04.2026 | 09:20
В Нальчике с сегодняшнего дня временно ограничат бесперебойную подачу питьевой воды. Связано это с обильными осадками и снижением прозрачности воды в реках Нальчик и Белая. Отключение коснется некоторых микрорайонов и близлежащих сел. Так, ресурса может не быть в Хасанье, Белой речке и Курортной зоне Нальчика. Вода здесь будет поступать с 5-ти до 10-ти утра и с 17-ти до 24-х часов. С полуночи и до 5 утра – время, когда ее станут набирать в резервуары водозаборов. С десяти утра и до пяти вечера ограничение на подачу холодной воды будет действовать в направлении районов Верхняя Хасанья, Цементный завод в поселке Белая Речка и Долинска. В зону отключения также попадают санатории, аллергоцентр, лесная школа, садовые товарищества и телецентр. Как только погодные условия улучшаться, и прозрачность воды повысится, ограничения снимут.   https://t.me/vestikbr
