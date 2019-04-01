Под пристальным вниманием Роспотребнадзора пекарни, булочные и предприятия общественного питания — 2019.04.17





Сотрудники республиканского Управления проверили качество хлебобулочных изделий, изготавливаемых и реализуемых в Кабардино-Балкарии. За первый квартал текущего года по химсоставу исследовано 38 проб муки и выпечки. Содержание пестицидов, мышьяка, ртути, свинца или кадмия не выявлены. Из 35 проб хлеба тест на микробиологические показатели не прошли две. Наличие патогенной микрофлоры в продукции не обнаружено, физико-химические показатели также соответствуют требованиям. Не стоит опасаться и присутствия в составе продуктов генной инженерии. При проверке производителей и продавцов выпечки, сотрудниками Роспотребнадзора обнаружены в основном административные нарушения. За 1 квартал 2019-го было забраковано две партии хлеба общим весом 12 кг.