Под наблюдением медиков жители 94 населенных пунктов Кабардино-Балкарии

Оперштаб обновил карту самоизоляции: в 94 населенных пунктах КБР есть жители, которые находятся на самоизоляции под наблюдением медиков. Неделю назад было 87 городов и сел. В республике не осталось ни одного района, где не были бы зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

В лидерах по числу заболевших, по-прежнему, Нальчик и близлежащие села – 438 человек. Следом идет Терский район – здесь на самоизоляции 262 жителя, 143 — в Чегемском и 139 человек в Баксанском районе.

По статистике конкретных населенных пунктов на первом месте также столица республики: в Нальчике под медицинским наблюдением находятся 367 жителей. Далее следует г. Терек — 81 человек, в Тырныаузе – 76, в Баксане — 52 человека.

Больше всего сел, в которых жителям предписан режим самоизоляции, в Терском и Баксанском районах – по 3 населенных пункта в каждом. В Чегемском районе сел с самоизолированными меньше, но количество в каждом из них – по несколько десятков: во Втором Чегеме – 34 жителя, в Нартане – 40, в Чегеме – 48. В селе Октябрьское Майского района – под наблюдением медиков 30 человек, в Кашхатау – 22.

Две недели длится самоизоляция для тех, кто находится под медицинским наблюдением. При необходимости люди сдают тесты на инфекцию. Если за это время обследования не дали положительного результата и никаких симптомов респираторных заболеваний не обнаружилось, то человека признают здоровым. Количество самоизолированных меняется каждый день. 27 апреля их число снизилось на 50 человек.