Под бой курантов в КБР родились 27 детей

02.01.2024 | 16:10
Несколько предыдущих лет подряд первыми малышами, появившимися на свет в новогоднюю ночь в нашей республике были мальчики. И вот на этот раз - девочка. Марьяна Дышекова из Чегема 1 января стала многодетной мамой. Она родила дочь – третьего ребенка в семье. Вес малышки 3 кг 850 граммов, рост - 52 см. В среднем, отмечают врачи, за сутки в стенах Перинатального центра КБР рождается около 20 детей. А в эту новогоднюю ночь во всех профильных медучреждениях республики появились на свет 27 младенцев – 12 мальчиков и 15 девочек. Семья Дышековых сейчас думает над именем девочки. Самое сложное – позади, впереди – только приятные хлопоты, говорит Марьяна. Малышка здорова, с мамой тоже все в порядке, а значит, уже на днях их выпишут домой.   https://t.me/vestikbr
