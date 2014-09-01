Почти три с половиной сотни жителей КБР пострадали от укусов животных в этом году





По прогнозам экспертов, прогноз по бешенству в Кабардино-Балкарии остается неблагоприятным. С начала года почти три с половиной сотни жителей Кабардино-Балкарии пострадали от укусов животных. К счастью, в 2021-м вирус бешенства в республике не зафиксирован. В прошлом году было пять случаев столь опасного заболевания. Ветеринары республики регулярно проводят профилактическую вакцинацию крупного рогатого скота и не только. В 2020-м привили 160 тысяч сельхозживотных, а также 40 тысяч собак и кошек. Кроме того, каждый год скармливают лекарство плотоядным обитателям лесов. Сами ветеринары, охотники, а также работники ферм проходят обязательную вакцинацию. Если вы подверглись нападению животного, не откладывая, обратитесь в травматологический пункт. Там сделают прививку от бешенства и тем самым избавят вас от смертельной угрозы.