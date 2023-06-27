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Почти пять миллионов рублей получит КБР на покупку лекарств для льготников

Почти пять миллионов рублей получит КБР на покупку лекарств для льготников

27.06.2023 | 09:42
Почти пять миллионов рублей поступит в Кабардино-Балкарию из федерального бюджета на покупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготников. Об этом распорядились в правительстве России. Перечисленные товары бесплатно предоставляют инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной, детям с серьезными проблемами со здоровьем, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Перечень препаратов для каждого отдельного человека составляет лечащий врач. На покупку лекарств и других предметов для льготников в целом по стране направят около полутора миллиардов рублей. https://t.me/vestikbr
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