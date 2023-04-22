Почти полвека Арсен Жиляев преподает музыку в ДШИ Заюково

Как сыграть народную мелодию на фортепиано… Арсен Жиляев, преподаватель музыки и руководитель детской школы искусств в Заюково, дает советы своим ученицам. Даниза и Даяна Хацуковы – одни из лучших воспитанниц образовательного учреждения, активно участвуют в различных смотрах. Старшая – Даниза – на прошлой неделе успешно выступила в Нальчике на межрегиональном конкурсе «Творческие вершины».
Нравится не только Данизе, но и десяткам других ребят, которые занимаются здесь… Арсен Жиляев в школу искусств – тогда она была музыкальной – пришел в начале 80-х. Через пять лет возглавил образовательное учреждение. Научил играть на баяне не одно поколение местных жителей.
Только в этом году ребята участвовали в десяти с лишним конкурсах, в том числе в онлайн-формате. На смотрах представляют русскую и мировую музыкальную классику, произведения местных композиторов, а также обработки старинных песен. Часть из них сделал Арсен Жиляев.
Почти полвека педагог и наставник Арсен Жиляев отдал детям. И по сей день им движет одно – огромная любовь к воспитанникам и своему делу… В том числе о главных принципах директор говорит с молодыми коллегами на оперативных собраниях.
Сам Арсен Жиляев солирует в вокальном ансамбле «Кавказ», который исполняет старинные песни. За сохранение народного творчества в течение десятилетий коллектив удостоен больше сотни наград.
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