Почти полмиллиарда рублей выделено на развитие культуры в КБР в 2026 году

Сфера культуры Кабардино-Балкарии активно преображается. В 2026 году на развитие отрасли выделено почти полмиллиарда рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее. Средства заложены в национальном проекте «Семья» и государственной программе РФ «Развитие культуры».
В приоритете — сохранение культурного наследия, обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, укрепление материально-технической базы. Так, после реконструкции ввели в эксплуатацию детскую школу искусств в селе Заюково, еще две начали строить в Нальчике и Кенделене. Продолжается капитальный ремонт Дома культуры в Прохладном.
Не остаются без внимания и библиотеки. Капитально отремонтировали Кабардино-Балкарскую республиканскую библиотеку для слепых, закупили необходимое оборудование. На очереди — здания Терской централизованной библиотечной системы и библиотеки в селе Белая Речка. По модельному стандарту модернизируем еще шесть муниципальных библиотек. Уже обновлена библиотека в Безенги, на финальной стадии — урухская, урванская и шалушкинская.
Выделены средства на техническое переоснащение Музея ИЗО им.А.Ткаченко, музея станицы Котляревской и Историко-краеведческого музея в Чегеме. Господдержку на закупку сценических костюмов, музыкальной и звукоусилительной аппаратуры получили 26 домов культуры, а в Баксане, Тереке и Тырныаузе приобретут новые музыкальные инструменты и оборудование для детских школ искусств.
В Баксане и Дыгулыбгее на базе домов культуры создаем культурно-просветительские центры. Кроме того, в этом году 11 некоммерческим организациям выданы гранты на реализацию творческих проектов. Пять государственных театров на грантовые средства поставят новые спектакли и укрепят материально-техническую базу. По федеральной программе «Земский работник культуры» открыты 15 вакансий для специалистов, готовых трудиться в сельской местности и малых городах. В прошлом году таким образом трудоустроены 8 специалистов.
В Год единства народов России в Кабардино-Балкарии запланированы около 360 различных мероприятий, в том числе 70 крупных, включая фестивали и конференции. К ним, конечно, присоединятся все районы и города республики.
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