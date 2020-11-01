Почти 65 миллионов рублей направят из федерального бюджета в Кабардино-Балкарию на стимулирующие выплаты работникам социальных учреждений, которые сейчас трудятся в особых условиях


Об этом сообщили в региональном Минтруде. Речь идет о девяти интернатах, домах и реабилитационных центрах, которые работают на условиях стационара и которые с мая этого года переведены на закрытый режим из-за коронавируса. Находятся там пожилые граждане, дети, а также люди с серьезными ограничениями по здоровью. Смены у специалистов длятся 14 дней. За этот период врачам выплачивают 40 тысяч рублей. Если вдруг в учреждении обнаружат ковид, с которым станут бороться, сумма вырастет до 60-ти тысяч. Тарифы для среднего медперсонала, социальных работников и педагогов – 25 и 35 тысяч соответственно. Установлены также ставки для санитарок и технических работников. По данным Минтруда, в период распространения коронавируса сотрудникам социальных стационаров республики уже выплатили в общей сложности почти 60 миллионов рублей.

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