Почти 600 дворов благоустроят в Кабардино-Балкарии за 5 лет

Зоны отдыха и игровые площадки обустраивают во дворах многоквартирных жилых домов Кабардино-Балкарии по нацпроекту "Жилье и городская среда". "С 2019 по 2024 год запланировано благоустройство 596 дворовых территорий. За последние три года во всех районах республики уже привели в порядок свыше 350 дворов. В ближайшие два года запланированы работы еще в 240 дворовых территориях". В рамках благоустройства проводится комплекс работ, включающий в том числе асфальтирование проездов и тротуаров, расширение проезжие части, установку освещения, скамеек и урн.