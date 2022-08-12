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Почти 600 дворов благоустроят в Кабардино-Балкарии за 5 лет

Почти 600 дворов благоустроят в Кабардино-Балкарии за 5 лет

12.08.2022 | 15:18
Зоны отдыха и игровые площадки обустраивают во дворах многоквартирных жилых домов Кабардино-Балкарии по нацпроекту "Жилье и городская среда". "С 2019 по 2024 год запланировано благоустройство 596 дворовых территорий. За последние три года во всех районах республики уже привели в порядок свыше 350 дворов. В ближайшие два года запланированы работы еще в 240 дворовых территориях". В рамках благоустройства проводится комплекс работ, включающий в том числе асфальтирование проездов и тротуаров, расширение проезжие части, установку освещения, скамеек и урн.
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