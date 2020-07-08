Почти 45 миллионов рублей – на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с зараженными коронавирусом и людьми из группы риска…

Такие средства получит Кабардино-Балкария из федерального бюджета по распоряжению правительства.

За кадром: Их распределят между сотрудниками пяти социальных учреждений республики. Напомню, материально поддержать работников таких организаций поручил президент. Суммы выплат зависят как от квалификации, так и от того, находится ли сотрудник в непосредственном контакте с зараженными. За каждую смену работники социальных учреждений, которые взаимодействуют с больными коронавирусом, получат от 15 до 60 тысяч рублей. Начисления для тех, кто не вступает в контакт с инфицированными, — от 10 до 40 тысяч.