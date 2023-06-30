Почти 400 миллионов поступит в КБР на социальные нужды

Почти 400 миллионов поступит в Кабардино-Балкарию на социальные нужды… Правительство России распорядилось направить в регионы средства на компенсацию расходов в сфере ЖКХ отдельным категориям граждан.
Речь идет о поддержке федеральных льготников – людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляют компенсацию – до 50 процентов от суммы жилищно-коммунальных платежей. Расходы регионов на эти цели возмещают за счет федеральной казны.
Отмечу, что в Кабардино-Балкарии субсидии на оплату услуг ЖКХ каждый год получают до 10 тысяч человек. Работает также и региональная система поддержки тех, кому это особенно необходимо.
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