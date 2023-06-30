home
Главная
>
Новости
>
Почти 400 миллионов поступит в КБР на социальные нужды

Почти 400 миллионов поступит в КБР на социальные нужды

30.06.2023 | 12:36
Почти 400 миллионов поступит в Кабардино-Балкарию на социальные нужды…   Правительство России распорядилось направить в регионы средства на компенсацию расходов в сфере ЖКХ   отдельным категориям граждан.       Речь идет о   поддержке федеральных льготников – людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляют компенсацию – до 50 процентов от суммы жилищно-коммунальных платежей. Расходы регионов на эти цели возмещают за счет федеральной казны. Отмечу, что в   Кабардино-Балкарии субсидии на оплату услуг ЖКХ каждый год получают до 10   тысяч человек. Работает также и региональная система поддержки тех, кому это особенно необходимо.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных