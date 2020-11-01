Почти 40 миллиардов рублей – за 10 месяцев… На такую сумму произвели продукции работники АПК республики





Об этом проинформировали в Службе статистики. Превышение прошлогоднего показателя – на четыре процента. Зерновых в этом сезоне собрали 225 тысяч тонн, кукурузы – 870 тысяч, и это не предел. С начала года аграрии отправили на рынок мясо скота и птицы общим весом 84 тысячи тонн. Яиц собрали 175 миллионов штук. Молока надоили 416 тысяч тонн. По всем показателям есть небольшой прирост по сравнению с минувшим годом. В хозяйствах республики на сегодня обитают больше 600 тысяч голов скота разных видов и четыре миллиона кур, уток и гусей.