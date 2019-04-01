Почти 4 миллиона человек с сегодняшнего дня начнут получать повышенные пенсии. Выплаты проиндексируют на 2 процента — 2019.04.01





Касается это, в первую очередь, пенсий по гособеспечению. Их получают военнослужащие, проходившие службу по призыву и члены их семей, участники Великой Отечественной, пострадавшие в техногенных или радиационных катастрофах, а также представители некоторых опасных профессий, к примеру, работники лётно-испытательного состава. Прибавка ждет и получателей социальных пенсий. Их, напомню, назначают по инвалидности, и тем, кто не смог выработать трудовой стаж. Теперь средний размер этих выплат составит 9 тысяч 266 рублей.