Победители школьных олимпиад получат премии Главы КБР

Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении премии победителям школьных олимпиад 2022-2023 учебного года, сообщается на портале Правительства КБР. Премии учреждены «в целях оказания государственной поддержки обучающимся и педагогам образовательных организаций, стимулирования высоких достижений в учебе, интеллектуальной, творческой и профессиональной деятельности», – говорится в тексте Указа. Как отмечается в сообщении, премии Главы КБР получат три победителя и один призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 42 победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 6 победителей республиканской олимпиады по родным языкам и 47 педагогических работников, которые подготовили учащихся общеобразовательных учреждений. Среди лауреатов премии больше всего победителей по таким предметам, как иностранные языки, основы безопасности жизнедеятельности, биология, химия, технология, физкультура, а также экология, история, география, математика, информатика, обществознание, литература, искусство и право. В сообщении также уточняется, что Глава республики впервые учредил ежегодные премии победителям и призерам Всероссийских и региональных школьных олимпиад, а также их педагогам в 2021 году. Победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам предусмотрена премия в размере 50 тыс. рублей, призерам и их педагогам- - 25 тыс. рублей. По 15 тыс. рублей получат победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и республиканской олимпиады по родным языкам, а также подготовившие их педагоги.