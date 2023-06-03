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Победители регионального этапа «Абилимпикс» поедут на всероссийский финал

Победители регионального этапа «Абилимпикс» поедут на всероссийский финал

03.06.2023 | 11:30
В Нальчике сегодня объявят победителей регионального чемпионата «Абилимпикс». Конкурс по профессиональному мастерству среди людей с ограничениями по здоровью длился несколько дней. Участники соревновались на нескольких учебно-производственных площадках: в гуманитарно-техническом и колледже легкой промышленности, а также в КБГУ. К движению «Абилимпикс» Кабардино-Балкария присоединилась семь лет назад. За это время сотни жителей республики демонстрировали свое мастерство в различных профессиях и сферах деятельности. В этом году заявки подали 75 человек. Есть среди них и подростки, и пенсионеры. Выступали по 15-ти компетенциям. В их числе – экономика и бухучет, сетевое и системное администрирование, социальная работа, адаптивная физическая культура, веб-дизайн, дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход… Победители во всех номинациях отправятся на всероссийский «Абилимпикс».   https://t.me/vestikbr
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