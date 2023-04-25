Победители конкурса «Учитель года России» теперь будут получать миллион рублей

Постановление об этом издали в федеральном правительстве.
До сих пор лидеры всероссийского профессионального состязания получали лишь памятные призы – хрустальные статуэтки пеликанов, которые считаются символами педагогики. Материальные поощрения выдавали региональные власти.
Отныне ситуация изменилась: начиная с этого года, победитель конкурса «Учитель года России» будет получать один миллион рублей, а призеры – по 500 тысяч. Правительство утвердило также размер призовых выплат лидерам состязаний среди директоров, воспитателей, педагогов-психологов и дефектологов. Каждый получит по 200 тысяч рублей.
Такая же сумма гарантирована лучшим в конкурсах «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». Напомню, что в Кабардино-Балкарии, чтобы поддержать профессиональное развитие педагогов, Глава республики учредил ежегодные премии. Они предназначены победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов среди учителей, воспитателей и мастеров. Занявшие первые места получают по 200 тысяч, призеры – по сто.
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