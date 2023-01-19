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Победители конкурса президентских грантов из КБР получат 20 млн рублей на реализацию своих проектов

Победители конкурса президентских грантов из КБР получат 20 млн рублей на реализацию своих проектов

19.01.2023 | 16:38
Названы победители первого этапа конкурса Фонда президентских грантов этого года. В Кабардино-Балкарию поступит больше 20-ти миллионов рублей на реализацию четырех проектов-победителей. Они направлены на охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, социальную поддержку граждан, развитие образования и общественной дипломатии. Заявки на конкурс принимали осенью прошлого года. В начале зимы проекты прошли независимую экспертизу. В итоге в целом по стране поддержку Фонда президентских грантов получили около двух тысяч некоммерческих организаций на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. Второй этап конкурса откроют в феврале.   https://t.me/vestikbr
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