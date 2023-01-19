Победители конкурса президентских грантов из КБР получат 20 млн рублей на реализацию своих проектов

Названы победители первого этапа конкурса Фонда президентских грантов этого года. В Кабардино-Балкарию поступит больше 20-ти миллионов рублей на реализацию четырех проектов-победителей.
Они направлены на охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, социальную поддержку граждан, развитие образования и общественной дипломатии.
Заявки на конкурс принимали осенью прошлого года. В начале зимы проекты прошли независимую экспертизу. В итоге в целом по стране поддержку Фонда президентских грантов получили около двух тысяч некоммерческих организаций на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.
Второй этап конкурса откроют в феврале.
https://t.me/vestikbr