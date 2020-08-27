Победители конкурса «Лидеры России» установят Знамя Победы на Эльбрусе

Финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» готовятся к восхождению на гору Эльбрус в рамках проекта сообщества победителей конкурса — клуба «Эльбрус», где они установят Знамя Победы. Мероприятие намечено на начало сентября.

Первый этап восхождения для финалистов уже начался. Для них организовали акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат. 29 августа участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, где пройдут двухдневную подготовку. К команде присоединится российский космонавт Сергей Рязанский.

В сентябре 2018 года несколько победителей конкурса также совершили восхождение на Эльбрус и создали сообщество с одноименным названием. В настоящее время клуб «Эльбрус» реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 тысячи человек из 60 регионов страны.