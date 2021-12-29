Победители и призеры школьных олимпиад получили дипломы Главы КБР

В Нальчике сегодня чествовали победителей и призеров всероссийской и республиканских олимпиад школьников, которые проводили в 20-21 учебном году. Дипломы Главы КБР получили 207 человек. К этому дню они шли не один год. Позади долгие вечера с книжками в руках и углублённая работа с преподавателями. Физика, математика, биология, право, обществознание… Знания по этим предметам ребята показывали не только на уровне школ, но и на республиканском и даже всероссийском – побеждая в олимпиадах. И вот сегодня – церемония награждения. В 20-21-м учебном году победителями и призерами олимпиад на республиканском и федеральном уровне стали 207 человек. Поздравления сегодня принимали не только они, но и наставники. Дипломы Главы Кабардино-Балкарии призерам олимпиад вручают впервые. Многие ребята – уже студенты ведущих вузов страны. Награды за них получали родители. Церемонию сопровождали выступления коллективов Дворца творчества детей и молодежи.