«Победа» возобновит авиарейсы из Нальчика в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из столицы Кабардино-Балкарии в Москву и обратно с 21 июня, в Санкт-Петербург – с 1 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили представители аэропорта «Нальчик».

Рейсы «Победы» во «Внуково» станут выполнять каждый день. В субботу вылет из этого аэропорта – в 8:20, из Нальчика – в 11:15. Во все остальные дни отправка из Москвы – в 9:00, из Кабардино-Балкарии — в 11:55.

Рейсы в Санкт-Петербург запланированы трижды в неделю – в понедельник, среду и субботу. Вылет из Северной столицы – в 10:00, из Нальчика — в 13:35.

Кроме того, с июня на ежедневную частоту полетов из «Шереметьево» в Кабардино-Балкарию переходит «Аэрофлот». Сейчас эта авиакомпания выполняет рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, уточнили представители аэропорта «Нальчик».