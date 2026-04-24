По всей стране проходит акция «Полотно Победы» к 81‑й годовщине Великой Победы

24.04.2026 | 13:40
«Полотно Победы» ... Так называется акция, которая проходит в эти дни по всей стране. Ее приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. В этом году к акции впервые присоединились учащиеся Эльбрусского района. Полотно они создавали вместе с родителями и педагогами. На ткани участники выводили фамилии и имена своих предков – тех, кто прошел фронт и ковал Победу в тылу. Инициативу реализуют при поддержке регионального министерства по делам молодежи и местных администраций. Организаторы отмечают: такие проекты помогают молодежи лучше понять историю страны и сохранить связь поколений.   https://t.me/vestikbr
