По всей России стартовала приемная кампания в первые классы

С апреля 2026 года в российских школах началась приемная кампания в первые классы на новый учебный год. Она, как и ранее проходит в два этапа.
Принимаются дети в возрасте от 6 с половиной до 8 лет на начало учебного года. Если ребенок младше или старше указанного возраста, требуется разрешение учредителя школы и заключение психолого-медико-педагогической комиссии. На первом этапе очередность подачи заявления не имеет значения – все заявления рассматриваются в равном порядке.
Приказы о зачислении издаются после 30 июня в течение трех рабочих дней. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября 2026 года. Заявления могут подать родители детей независимо от места проживания, но только при наличии свободных мест в школе. В отличие от первого этапа, здесь действует принцип очередности: чем раньше подано заявление, тем выше шанс на зачисление.
Записать ребенка можно через портал «Госуслуги», лично в школе, и заказным письмом Почтой России. Для иностранных граждан предусмотрен особый порядок: требуется обязательное тестирование на знание русского языка, за исключением граждан Беларуси и некоторых других категорий.
