Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
По всей России стартовала приемная кампания в первые классы

13.04.2026 | 13:20
С апреля 2026 года в российских школах началась приемная кампания в первые классы на новый учебный год. Она, как и ранее проходит в два этапа. Принимаются дети в возрасте от 6 с половиной до 8 лет на начало учебного года. Если ребенок младше или старше указанного возраста, требуется разрешение учредителя школы и заключение психолого-медико-педагогической комиссии. На первом этапе очередность подачи заявления не имеет значения – все заявления рассматриваются в равном порядке. Приказы о зачислении издаются после 30 июня в течение трех рабочих дней. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября 2026 года. Заявления могут подать родители детей независимо от места проживания, но только при наличии свободных мест в школе. В отличие от первого этапа, здесь действует принцип очередности: чем раньше подано заявление, тем выше шанс на зачисление. Записать ребенка можно через портал «Госуслуги», лично в школе, и заказным письмом Почтой России. Для иностранных граждан предусмотрен особый порядок: требуется обязательное тестирование на знание русского языка, за исключением граждан Беларуси и некоторых других категорий.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных