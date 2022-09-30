По всей России проходит финал чемпионата по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс"

26-28 сентября 2022 года во всех регионах завершаются финалы подготовительного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «АБИЛИМПИКС» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования проводились с 19 сентября в очно-дистанционном формате по 39 компетенциям на площадках регионов Российской Федерации. В Подготовительном этапе Национального чемпионата примут участие более 3 000 конкурсантов из 84 субъектов Российской Федерации. Финал Национального чемпионата по 40 основным компетенциям пройдет с 28 по 31 октября на основной площадке МВО «Манеж» (Гостиный двор) и дополнительных площадках образовательных организаций города Москвы. Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».