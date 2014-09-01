По случаю праздника Ураза-байрам в КБР объявлен выходной





В Кабардино-Балкарии 13 мая объявлен нерабочим днем – по случаю праздника Ураза-байрам. Указ об этом сегодня подписал Глава республики Казбек Коков. Праздник Ураза-байрам отмечают в первый день месяца, следующего за Рамаданом, когда мусульмане соблюдают пост. В честь особого дня обычно организуют коллективные молитвы. Принято также навещать родственников, преподносить им подарки и угощать соседей сладостями. Торжества по традиции длятся несколько дней. В нынешнем году из-за коронавируса их проведут с учетом требований Роспотребнадзора.