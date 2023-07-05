По результатам «Микитаевских чтении» в КБР издадут сборники научных трудов

Ученые, собравшиеся на «Микитаевских чтениях», представляют больше полусотни российских регионов, а также зарубежные страны – Алжир, Китай, Индию, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию. Этот форум является крупнейшим событием в мире научных исследований в области полимерных материалов.
Сотрудничаем с КБГУ в области полимерных материалов с 20-го года, говорит проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков. Есть ряд совместных исследований. Испытания проведены в Роскосмосе. Результаты впечатляют.
Всего в конференции участвуют около 700 ученых из более чем ста высших учебных заведений. С каждым годом число желающих обменяться здесь знаниями и опытом увеличивается.
Участников форума в режиме онлайн приветствовали руководители исследовательского центра Российской академии наук из Черноголовки.
В КБГУ, который и собрал столь представительное научное сообщество, разработаны технологии получения полимеров самого разного назначение, в том числе медицинского. Сейчас проводятся клинические испытания.
На форуме представлены доклады, их всего будет более 200. Пройдут и занятия в Полимерной школе молодых ученых. Завершатся «Микитаевские чтения» восьмого июля. По их результатам издадут сборники научных трудов.
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