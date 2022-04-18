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По программе «Чистое небо» в Нальчике меняют наземные коммуникации на подземные

По программе «Чистое небо» в Нальчике меняют наземные коммуникации на подземные

18.04.2022 | 16:09
Избавиться от паутины проводов… В Нальчике меняют наземные коммуникации на подземные по программе «Чистое небо». Несколько лет назад ее запустили в Санкт-Петербурге, а после «Чистое небо» вышло на федеральный уровень. Делая ремонт улиц, воздушные провода прячут под землю - в кабельную канализацию. Во-первых, сами коммуникации так сохраняются дольше. Во-вторых, территории обретают более эстетичный вид. На начальном этапе работы ведутся от въезда в Нальчик в сторону улицы Идарова, освобождая небо от линий электропередач и проводов, и на пр.Шогенцукова. В дальнейшем мэрия планирует распространить «Чистое небо» на весь Нальчик.
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