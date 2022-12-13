По поручению Казбека Кокова вторая смена врачей из КБР прибыла в Скадовскую центральную горбольницу

Вторая смена врачей из Кабардино-Балкарии прибыла в Херсонскую область в Скадовскую центральную горбольницу. Поручение – оказывать шефскую помощь – дал Глава республики Казбек Коков.
В составе группы – анестезиологи-ревматологи – заведующий отделением противотуберкулезного диспансера Руслан Ахматов, специалист Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой помощи Руслан Урусов и сотрудник Медицинского консультативно-диагностического центра Арсен Мусаев.
Все они – врачи высшей либо первой категории. По прибытии в Скадовскую горбольницу доктора сразу же приступили к работе.
С просьбой – помочь с врачами – к руководству Кабардино-Балкарии обратился руководитель Скадовской больницы Константин Руденко. Потому в Херсонскую область с волонтерской миссией и направляют группы анестезиологов-ревматологов из Кабардино-Балкарии.
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