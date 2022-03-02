По поручению Казбека Кокова в малых городах КБР отремонтируют центральные улицы

В Кабардино-Балкарии в этом году отремонтируют 170 километров автомобильных дорог на 60 объектах. Общий объем финансовых средств, предусмотренных на дорожное строительство, составляет 3,9 миллиарда рублей, - проинформировал министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков в ходе оперативного совещания, которое провел Глава КБР Казбек Коков. Впервые около 850 миллионов рублей будут направлены на ремонт дорог местного значения. По поручению Главы КБР Казбека Кокова поддержку получат малые города республики. В Тереке и Майском планируется провести капитальный ремонт центральных улиц, включая замену дорожного покрытия, установку освещения и благоустройство пешеходных зон. В последующие годы аналогичные дорожные проекты будут реализованы в других малых городах региона.