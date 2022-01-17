По поручению Казбека Кокова на приобретение лекарств и тест-систем в КБР выделено более 53 миллионов рублей

Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание с Председателем Правительства республики Алием Мусуковым и министром здравоохранения региона Рустамом Калибатовым. Несмотря на сохраняющуюся тенденцию к стабилизации уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, эпидситуация в связи с распространением нового штамма в мире и стране остается напряженной. Рост заболеваемости ожидаем и в Кабардино-Балкарии. В связи с этим в минувший четверг на заседании Оперативного штаба Глава республики дал ряд поручений, в том числе касательно увеличения охвата населения тестированием, лекарственного обеспечения, мобилизации медицинских кадров для оказания медпомощи населению. По поручению Казбека Кокова уже выделено более 53 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов и тест-систем. Началась отгрузка лекарств для создания запаса для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией и более 90 тысяч наборов ПЦР-тестов. Для работы в поликлиниках и госпиталях мобилизуют ординаторов и студентов медицинских вузов и колледжей республики. Проводится работа по возвращению в Кабардино-Балкарию на период подъема заболеваемости «целевиков» - ординаторов и студентов федеральных медицинских вузов, которые были направлены на обучение Минздравом КБР. Проведена инвентаризация автопарка машин отделений скорой помощи и участковой службы в центральных районных больницах. Увеличивается количество амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, где можно будет получить консультацию врача и пройти экспресс тест или ПЦР-тестирование. Усиливается также колл-центр Минздрава КБР по коронавирусу, связаться с которым можно по единому номеру 122.