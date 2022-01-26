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По нацпроекту «Демография» в КБР построили почти полсотни детских садов

По нацпроекту «Демография» в КБР построили почти полсотни детских садов

26.01.2022 | 15:56
Эти ясли открыли совсем недавно – в сентябре прошлого года. Находятся они в Чегеме в новом микрорайоне. Поблизости – в основном многоэтажки, в которых живет много молодых семей с детьми. Образовательное учреждение потребности горожан закрывает. Рассчитано оно на 140 малышей в возрасте от полутора до трех лет. Дошкольное учреждение во Втором Чегеме построили по типовому проекту и сдали в эксплуатацию также в минувшем сентябре. Занимаются здесь по программе раннего развития. Всего по федеральной программе содействия занятости женщин в республике открыли 47 современных образовательных учреждений для малышей от полутора до трех лет. Программа является частью нацпроекта «Демография» и запустили ее в 2019-м году. С того времени местами в ясельных группах обеспечили больше 2600 детей. Сегодня потребности в дополнительных ясельных местах нет. А от очередей в детсады, где принимают ребят от трех до семи лет, в республике избавились еще в 2016-м году.
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