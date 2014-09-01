По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нальчике отремонтируют 13 километров трасс





Улица Профсоюзная в Нальчике — одна из самых протяженных и загруженных дорог республиканской столицы. Чтобы в часы пик объехать городские пробки, многие водители выбирают именно ее. Здесь же ходят многочисленные маршрутные такси. То, во что превратилась трасса, сложно назвать дорогой. Профсоюзная – не единственная улица в городе, которая стала головной болью для водителей и приносит неплохой заработок автомеханикам. Даже дороги, расположенные в самом центре, нуждаются в ремонте. Изо дня в день машин становится все больше. Нагрузка на покрытие растет, и оно требует все большего внимания. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нальчике в этом году отремонтируют 13 километров трасс, сообщили в мэрии. Профсоюзная – тоже в списке. В ближайшее время должны завершить конкурсные процедуры. Сейчас дороги восстанавливают на нескольких улицах – Канукоева, Тырныаузской, Пионерской, Хмельницкого, Фучика, Будаева и Мостовой. В планах – Дагестанская, Семашко, Карбышева и Поперечная, а также отрезок Тарчокова от Кирова до Ленина.