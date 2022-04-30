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По инициативе Главы КБР Казбека Кокова в Нальчике появилось изображение бабушки со Знаменем Победы

По инициативе Главы КБР Казбека Кокова в Нальчике появилось изображение бабушки со Знаменем Победы

30.04.2022 | 16:19
По инициативе Главы КБР Казбека Кокова в столице Кабардино-Балкарии появился рисунок героической бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы. Оригинальный эскиз был специально разработан местным автором. Историю храброй украинской бабушки уже знает вся Россия. 7 апреля в интернете появилось видео, на котором старушка, держащая в руках Знамя Победы, вышла навстречу к украинским военным, приняв их за российских солдат. Выслушав благодарности от пожилой женщины за освобождение, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырвали флаг из ее рук и растоптали его в грязи. В ответ маленькая, хрупкая бабушка, не побоявшись вооруженных украинских солдат, попыталась вернуть знамя. Она отказалась от подачки и напомнила, что под этим знаменем ее родители сражались против фашизма. Эти слова уже называют подвигом, а бабушка стала символов объединения против фашизма.
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