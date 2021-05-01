По факту вандализма в Лескенском районе возбуждено уголовное дело





Правоохранители Лескенского района возбудили уголовное дело по факту вандализма. Как сообщают в пресс-службе республиканского МВД,

накануне на въезде в Озрек неизвестные сбросили с постамента установленный там памятник с изображением Святого Георгия. И к тому же нанесли монументу повреждения, использовав при этом твердый предмет. Уголовное дело возбудили по двум статьям. Полицейские сейчас разыскивают тех, кто причастен к преступлению.