По факту гибели детей при пожаре в Сармаково возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре. Частное домовладение загорелось в минувшую субботу в с. Сармаково Зольского района Кабардино-Балкарии. Огнем были охвачены 150 квадратных метров. На его тушение потребовалось около полутора часов. Двое детей – трех и пяти лет — погибли.

«По имеющейся у следствия информации, в тот день родителей дома не было. За детьми приглядывал престарелый дедушка, который находился во время пожара во дворе. Дети забежали в дом, и в это же время началось возгорание. Со слов очевидцев, возгорание было очень стремительное, и дети не имели возможности покинуть домовладение самостоятельно», — сообщил «Вестям. Кабардино-Балкария» старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по КБР Мурат Багов.

По предварительной версии, огонь мог разгореться из-за неисправной электропроводки. Точную причину пожара определит экспертиза. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».