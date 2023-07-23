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По факту ДТП в Урванском районе заведено уголовное дело

По факту ДТП в Урванском районе заведено уголовное дело

23.07.2023 | 12:26
По факту ДТП в Урванском районе, в результате которого погиб один человек и 15 пострадали, заведено уголовное дело, сообщили в региональном Управлении Следственного комитета. Столкновение междугороднего автобуса с грузовиком произошло в субботу утром на трассе «Кавказ». Дело заведено по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности причинение смерти. По данным следствия, рейсовый автобус следовал по маршруту Ростов – Махачкала, в салоне находились 20 пассажиров. На окраине села Старый Черек автобус лоб в лоб столкнулся с погрузчиком-манипулятором. Удар был такой силы, что часть кабины автобуса ушла в салон. Его водитель - 36-летний житель Ростовской области – скончался от полученных травм. 15 пострадавших доставили в РКБ. Ситуацию на личном контроле держит Глава КБР Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
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