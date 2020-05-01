В МФЦ КБР разъяснили детали получения единовременных детских выплат в 10 тысяч рублей

Специалисты Многофункционального центра Кабардино-Балкарии разъяснили, как получить единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей. Это — одна из мер поддержки, предложенных президентом России. Право на нее имеют семьи с детьми, рожденными с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Разовая выплата в 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка.

В МФЦ КБР напоминают, что прием заявлений на получение выплат в данный момент осуществляется только в электронном виде через портал госуслуг. Чтобы подать заявление, на сайте госуслуг нужно найти заголовок «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет» и зайти в Личный кабинет на портале. После авторизации на открывшейся странице проверить корректность персональных данных и заполнить заявление.

В заявлении необходимо указать данные о рождении ребенка, а также реквизиты для перечисления средств, причем реквизиты получателя и заявителя должны совпадать, уточняют специалисты Многофункционального центра. Они рекомендуют заранее подготовить свидетельство о рождении ребенка и уточнить номер счета в интернет-банке.

Подать заявление можно до первого октября 2020 года. На рассмотрение отводится не более 5 рабочих дней. На саму выплату – не больше 3. Перечислять деньги начнут уже с 1 июня.

Подробную инструкцию, как оформить заявление на портале госуслуг, можно найти на сайте МФЦ Кабардино-Балкарии, а также на страницах Многофункционального центра в соцсетях.