По данным регионального штаба, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 88 новых случаев заражения коронавирусом





Выздоровели еще 127 человек. Всего с недугом справились свыше девяти тысяч четырехсот. Лечатся сейчас от ковида больше двух тысяч шестисот граждан, из них примерно половина – в госпиталях, остальные – амбулаторно. 86 пациентов – в реанимациях. От последствий инфекции за сутки скончались еще два человека – мужчина 39-го года рождения из Морзоха и женщина 48-го года из Нальчика. Количество тестов – почти две тысячи за день. В целом их уже сделали свыше двухсот_восьмидесяти тысяч. Напомню, что в республике продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах. Медики советуют чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. В зоне особого риска – люди старше 65-ти и те, кто страдает серьезными хроническими недугами. Им врачи рекомендуют оставаться дома по возможности.