По данным Оперштаба, практически на сотню выросло за сутки и число тех, кто находится дома под медицинским наблюдением, кто имел контакты с заболевшими. Таких сейчас свыше тысячи

С учетом большого количества ложно-положительных и ложно-отрицательных результатов при тестировании Минздравом республики принято решение сосредоточиться на диагностике с помощью клинико-рентгенологического оборудования. С помощью аппаратной диагностики, подчеркнул Рустам Калибатов, можно обеспечить раннюю госпитализацию и начало лечения.