Нерабочие оплачиваемые дни, объявленные в стране с 30 марта в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, будут продлены до 30 апреля. С таким заявлением сегодня к гражданам России обратился Владимир Путин

Ситуация с распространением коронавируса в разных регионах складывается по-разному, подчеркнул Президент. Где-то должны соблюдаться более жёсткие ограничения, где-то – сохраняться режим повышенной готовности. Как отметил Владимир Путин, в этой связи главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами будут принимать решения о том, какие именно меры вводить на своей территории. В течение всего обозначенного главой государства периода продолжат работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.