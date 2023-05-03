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По безопасной и качественной дороге теперь ездят жители Белой Речки и Шалушки

По безопасной и качественной дороге теперь ездят жители Белой Речки и Шалушки

03.05.2023 | 15:43
Белая Речка, Четвертый поселок... Этот участок с нетерпением ждал ремонта. В марте 23-го года дорогу начали восстанавливать по профильному нацпроекту. И завершили работы с опережением графика. Подрядчики обновили больше двух километров полотна. Качество проверили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства. Обращали внимание на длину и ширину проезжей части, плотность асфальтобетонного покрытия, поперечный уклон трассы. Преимущества обновленной дороги сельские жители уже оценили. Дорожные строители обновили и трассу «Шалушка-Кенже». Удалось ли им все намеченное, также проверила комиссия Минтранса. Эксперты пришли к выводу, что объект готов к полноценной работе. Общая протяженность участка – полтора километра. Здесь расположена школа, а также много частных домов.   https://t.me/vestikbr
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