По 50 тысяч рублей выплатят защитникам и жителям блокадного Ленинграда





Указ об этом подписал Владимир Путин. Выплаты приурочили к 80-летию с момента открытия «Дороги жизни». Напомню, что это единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, которая с сентября 41-го по март 43-го связывала окруженный город со страной… Выплату получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые при этом постоянно живут в России, Прибалтике, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье. По данным республиканского Совета ветеранов, в Кабардино-Балкарии сейчас проживают девять человек, причастных к Ленинграду времен войны. Двое из них – Иван Булгаков и Николай Евтушенко – прорывали блокаду. Еще семеро находились в осажденном городе.