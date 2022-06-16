Глава КБР Казбек Коков подписал Соглашение о сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и Удмуртией

Состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с Главой Удмуртской Республики с Александром Бречаловым. Результатом встречи стало подписание Соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Удмуртской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. В документе определено более 20 направлений для взаимодействия регионов. Удмуртия – развитый промышленно-аграрный регион Приволжского федерального округа, который является частью Уральского экономического района. Промышленные предприятия республики производят средства связи, радиоэлектронику, медицинскую технику, нефтегазовое оборудование, изделия из металла и пластмассы. Важное место в народном хозяйстве субъекта занимает сельское хозяйство: животноводство и растениеводство. Развитие всестороннего сотрудничества регионов будет направлено на создание благоприятных условий для углубления рыночных отношений между хозяйствующими субъектами регионов. Налажены первые деловые контакты между предприятиями Удмуртии и Кабардино-Балкарии, из республики в Удмуртию идут поставки кондитерских и молочных изделий, продукция семеноводства. Рассмотрены перспективы взаимодействия между предприятиями, выпускающими высокотехнологичную продукцию. Со стороны Кабардино-Балкарии речь идет, в том числе, о высоковольтной аппаратуре для электроэнергетики, различных видах алмазных инструментов, современной цифровой медицинской рентгеновской технике. В ходе переговоров обсуждались возможности сотрудничества в области туризма - организации оздоровительного и активного отдыха на курортах Нальчика, тренировочных сборов спортивных команд в условиях высокогорья. Соглашение затрагивает тему развития топливно-энергетического комплекса, разработку и внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. "Бесспорно, обмен опытом и образовательные программы по различным отраслям экономики будут также полезны", - отметил Глава Кабардино-Балкарии. В ближайших планах - работа в области создания базы данных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской и Удмуртской Республик, в том числе по проектам, направленным на импортозамещение. В контексте темы главы регионов обсудили вопрос организации и проведения межрегиональной онлайн-бизнес-миссии с участием предприятий Кабардино-Балкарии и Удмуртии.