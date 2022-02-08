Площадь детской поликлиники в Нальчике после реконструкции увеличится почти вдвое

Площадь здания Детской поликлиники №1 в Нальчике увеличится после реконструкции почти вдвое, сообщает портал Правительства КБР. Сейчас поликлиника располагается в здании площадью 1620 кв. метров, и этой площади недостаточно для приема и оказания помощи прикрепленному детскому населению числом более 35 тысяч человек. Проблема существовала на протяжении десятков лет. Благодаря федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, после реконструкции, которая включает пристройку нового корпуса, площади детского медицинского учреждения увеличатся на 1300 кв. метров. Это позволит создать более комфортные условия для работы врачей и оказания медицинской помощи детям. Ремонт проводится с учетом требований новой модели медицинских организаций. Для удобства больных на первом этаже планируют разместить рентген-кабинет, зону комфортного ожидания, комнату матери и ребёнка. Проведены работы по возведению стен на уровне первого этажа из трёх запланированных. В реконструированном здании для удобства маломобильных граждан будут установлены грузовой и пассажирский лифты, вход в здание оборудуют пандусом. Кроме того, в поликлинике появится хирургический дневной стационар для маленьких пациентов, чье состояние не требует круглосуточного пребывания в больнице. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» будет оборудован фильтр-бокс с отдельным входом, что позволит разделить потоки посетителей и пациентов с синдромами ОРВИ. Завершить реконструкцию планируется к концу 2022 года.