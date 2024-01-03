Площадь Абхазии в Нальчике была наполнена песнями и детским смехом

Здесь устроили новогоднее представление.
В ожидании Деда Мороза и Снегурочки горожане гуляли по сверкающему лабиринту. А когда появились сказочные персонажи, жители охотно включились в игры и конкурсы, хороводы и танцы. Праздник организовала мэрия столицы республики.
Кстати, украшенные ёлки установлены в разных частях Нальчика. Их можно увидеть в Центре, на Горной, Искоже, в Александровке и Долинске. И к тому же всю зиму и взрослых, и детей будут радовать оригинальные инсталляции в виде больших елочных игрушек и арок. Возле них можно сделать прекрасные фотографии на память.
