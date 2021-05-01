Племенные хозяйства КБР отличились на всероссийской выставке в Минводах





Племенные хозяйства Кабардино-Балкарии отличились на 21-й Российской выставке племенных овец и коз, которая прошла в Минеральных Водах. За три дня работы эксперты оценили породные качества животных из двух десятков регионов. Своих овец представили три племенных хозяйства Кабардино-Балкарии – «Гарант-А», «Дарган» и «Эльбрус Агро-Инвест». Вместе с животноводами на выставку отправилась целая делегация нашей республики. По итогам выставки все три хозяйства-участника от Кабардино-Балкарии стали обладателями медалей, а также кубка за коллективное третье место. Добавлю, что в Минеральных Водах, помимо животных, представили оборудование, технологии и ветеринарные средства защиты. А в культурной части программы участники продемонстрировали свои национальные подворья.