Пятигорская и Черкесская епархия просит верующих молиться об ушедших родственниках дома

Сегодня православные христиане отмечают Родительский день, или Радоницу. Это день первого после Пасхи поминовения родственников, ушедших из жизни.

Обычно на Радоницу принято посещать места захоронений. Однако в период действия ограничительных мер из-за коронавируса Пятигорская и Черкесская епархия обратилась к верующим с просьбой молиться об ушедших родственниках дома. Текст размещен на сайте епархии. Сами же священнослужители совершат богослужения только в храмах – без панихид на кладбищах.

Общую молитву об усопших в местах их упокоения планируется провести 7 июня – через 50 дней после Пасхи. В церковном календаре этот день значится как Троицкая родительская суббота.